Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 8. Bölüm | Premier Lig'den Elektrik Alıyoruz ??
49 dakika önce
Playstore ve HP Türkiye'nin katkılarıyla Ali Ece ile #MaçMasası'nın 8. bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un grubu belli oldu ve ligde West Ham ile Brighton karşılaşmaları oynandı.
Playstore ve HP Türkiye
'nin katkılarıyla Ali Ece
ile #MaçMasası
'nın 8. bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool
'un grubu belli oldu ve ligde West Ham ile Brighton karşılaşmaları oynandı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:38 Kaynak: Youtube
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Yapılacak
AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Erdoğan'ın Masasında
Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım