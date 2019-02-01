Son Dakika Haberleri: Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 8. Bölüm | Premier Lig'den Elektrik Alıyoruz ??

Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 8. Bölüm | Premier Lig'den Elektrik Alıyoruz ??

49 dakika önce

Playstore ve HP Türkiye'nin katkılarıyla Ali Ece ile #MaçMasası'nın 8. bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un grubu belli oldu ve ligde West Ham ile Brighton karşılaşmaları oynandı.

Playstore ve HP Türkiye'nin katkılarıyla Ali Ece ile #MaçMasası'nın 8. bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un grubu belli oldu ve ligde West Ham ile Brighton karşılaşmaları oynandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:38 Kaynak: Youtube

Türkiye, HP, Ali Ece, Genel
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