Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası

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ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı

Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek

Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak

Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar

Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu