Ali Emiri Efendi doğduğu Diyarbakır'da anıldı - Son Dakika

Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lügati't-Türk" isimli eserini Türk kültür hayatına kazandıran Ali Emiri Efendi vefatının 164'üncü yılında doğduğu Diyarbakır'da anıldı.

Dicle Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde "Ali Emiri Doğduğu Topraklarda" adlı panel ve sergi programı düzenledi.

Panel öncesi "Ali Emiri Efendi Doğduğu Topraklarda" adı ile fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı, çocukluğundan itibaren kitap okumaya meraklı olan Ali Emiri Efendi'nin, güçlü bir hafızaya sahip olduğunu belirterek, 8-10 yaşlarında eski yapılar üzerindeki yazıları okumaya çalıştığını ifade etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise Ali Emiri Efendi'nin Diyarbakır'ın yetiştirdiği Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış önemli şahsiyetlerden biri olduğunu aktardı.

Karakoç, DÜ olarak yeni kuşaklara, geçmiş dönemde kültüre, insanlara hizmet eden kişileri tanıtmak ve aktarmak açısından "Diyarbakır Değerlerini Anıyor" etkinliklerini düzenlediklerini ifade ederek, "Ali Emiri Doğduğu Topraklarda" paneli kapsamında Ali Emiri Efendiyi andıklarını kaydetti.

Daha sonra moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız'ın yaptığı, Prof. Dr. Sadık Yazar, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Millet Yazma Eser Kütüphane Müdürü Melek Gençboyacı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Ali Emiri Doğduğu Topraklarda" paneli yapıldı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.