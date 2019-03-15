Ali Engin: "Bizim Mega Projemiz Barış Ve Eşitlik Olacak"

Rakip adayların hükümet destekli 'mega' proje açıklamalarına değinen Engin "Biz halka dokunacağız. Göz boyamayacağız, vatandaşı kandırmayacağız. Bizim mega projemiz barış, eğitim ve eşitlik olacak" dedi.

"BOŞ PROJELER VAAT EDİYORLAR"

Seçim çalışmaları kapsamında Narlıdere'yi karış karış gezen CHP Belediye Başkan Adayı Ali Engin vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgi ile karşılanan Ali Engin, İzmir'de tüm rakip adayların 'mega' projeler açıkladığını ancak hükümetin gücüne güvenerek vaat edilen bu projelerin halka dokunmadığını, bir çoğunun gereksiz israf olduğunu ve boş vaatler olduğunu söyledi.

17 YILDIR AKLINIZ NEREDEYDİ

Her kente bir üniversite, her merkeze stat, HES, koca koca binalar gibi projelerin çoğu yerde ihtiyaç dışında yapıldığını söyleyen Başkan Adayı Engin "Herkes bir mega proje tutturmuş gidiyor. Yıllardır söylenen hangi mega proje hayata geçirildi? Hep vatandaşı kandırma çabasındalar. İlçe belediyesinin yetkisinde bile olmayan, ancak hükümetin yapabileceği projelerle göz boyuyorlar, halkı kandırıyorlar. 17 yıldır aklınız neredeydi, elinizi tutan mı vardı" dedi.

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞACAĞIZ

Narlıdere'de halka dokunan ve gerçekçi projeler hayata geçireceklerini söyleyen Ali Engin "Bizim mega projemiz barış, eğitim ve eşitlik olacak. Tüm vatandaşlarımıza aynı gözle bakacağız. Narlıdere'yi birlikte geliştireceğiz ve bu sayede ekmeğimizi de büyüteceğiz. Günde 16 saat bu kent için çalışacağız. Bize güvenin, çünkü sol 'vicdan' demektir" diye konuştu.