Ali Engin İş Dünyası İle Buluştu!

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Başkan Adayı Ali Engin, Narlıdere için yapacaklarını anlattı, projelerinden bahsetti.

İLK ZİYARET İZTO'YA

CHP'nin Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Başkan Adayı Engin, ilk ziyaretini İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerine yaptı. Narlıdere'nin yatırım potansiyelinin artması ve ilçenin cazibe merkezi olması için yapılması gerekenleri konuştu.

EMEK EN YÜCE DEĞER

Ali Engin ikinci olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret etti. Narlıdere'deki esnaflarla işbirliği içinde çalışacaklarının sözünü veren Ali Engin "Emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda esnaf kardeşlerimle omuz omuza çalışacağız" dedi. CHP'nin Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret etti.

İŞ DÜNYASI VE ESNAFLA EL ELE

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin "İş dünyası İzmir'in, Narlıdere'nin gelişimi ve geleceği için son derece önemli. Kentimizin en önemli iş insanlarını ziyaret ederek Narlıderemiz için yapmak istediklerimizi anlattık. 5 yıl sanayicimizle, esnafımızla işbirliği içinde çalışacağız. En güzel yatırımları birlikte hayata geçireceğiz. İlgi ve alakalarına teşekkür ediyorum" dedi.