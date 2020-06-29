Ali Erbaş: 2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılmasını kararlaştırdık - Son Dakika

Ali Erbaş: 2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılmasını kararlaştırdık

Ali Erbaş: 2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılmasını kararlaştırdıkDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet...

Ali Erbaş: 2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılmasını kararlaştırdık

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği öngörüldüğünden 2020 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları' bugün Ali Erbaş'ın verdiği açılış dersiyle başladı. Erbaş, yaz Kur'an kurslarının eğitim planını çocukların tatil dönemini dikkate alarak yaptıklarını belirtti. Erbaş, eğitim programının çocukları yoracak bir program olmadığını belirterek, "Onlara Kur'an'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.

'KURALLARA UYMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ'

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaz Kur'an kurslarını camilerde gerçekleştiremediklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği öngörüldüğünden 2020 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını kararlaştırdık. Bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz, hayatını öğrenerek sevgili Peygamber'imizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz."

'YAZ KURSLARI, KUR'AN İLE TANIŞMAK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT'

İlk derste hem velilere hem de öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an ile tanıştırma adına önemli bir fırsattır. Çocuklarımızın Peygamber Efendimizle ve onun insanlığa örnek hayatı ile tanışacak olmalarını son derece önemsiyoruz. Zira Kur'an ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin, adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur'an ile besleyecek, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaktır. İslam'ın temel değerleriyle tanışarak hayatlarını bu değerler üzerine inşa etme fırsatı bulacaktır yavrularımız. Çocuklarımız İslam'ı tanımakla yeryüzündeki en yüce idealin, yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir. Dolayısıyla insana ve çevreye saygının, sorumluluk, dürüstlük ve iyilik numuneleri olarak geleneğimizin ve geleceğimizin teminatı olacaktır inşallah" diye konuştu.

'DİN EĞİTİMİ DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN GEREKLİ'

Ali Erbaş, anne ve babalara çocukların maddi ihtiyaçlarını gidermek için gösterdikleri azim ve gayreti manevi gelişimleri için de göstermeleri çağrısında bulunarak, "Zira din ve ahlak eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın; tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu görevimizi ihmal etmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara sebep olacağını asla göz ardı etmeyelim" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Ali Erbaş, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:09 Kaynak: DHA

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