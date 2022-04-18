ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1 - Son Dakika
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ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1

18.04.2022 15:41

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1
ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1
ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1
ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1

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Son Dakika: 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek Son Dakika: 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl için hac kontenjanını 37 bin 770 olarak açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl için hac kontenjanını 37 bin 770 olarak açıkladı. Diyanet İşleri Ali Erbaş: 2022 yılında 37 bin 770 kişi hacca gidecek Diyanet İşleri Ali Erbaş: 2022 yılında 37 bin 770 kişi hacca gidecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK-1 - Son Dakika
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