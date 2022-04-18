ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi bugün açıldı. "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı serginin 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı bildirildi. Serginin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

"DETAYLARI BELİRLEYİP MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

50 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili "Ülkemiz adına ve 2 yıldır kurası çekilmiş olmasına rağmen, kurada çıkmış olmasına rağmen hacca gidememiş olan kardeşlerimize bir müjde vererek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz önce ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. İnşallah 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler. Bu müjdeyi sizler aracılığıyla hacca gidecek olan kardeşlerimize ulaştırmak istiyorum. İnşallah yarın bakanlıklar arası kurulumuzla yapacağımız toplantıda detayları belirleyip milletimizle paylaşacağız" dedi.

MEDENİYETİMİZDE SANAT İNSAN İLE BÜTÜNLEŞEN DEĞERLERDİR Prof. Dr. Erbaş, "Bizim medeniyetimizde sanat, insan ile bütünleşen değerlerdir. Yaratılmışlara karşı duyulan sevgidir, çevreye duyulan saygıdır, iyiliktir, doğruluktur; cömertliktir. İnsanı ve hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir. Ahlaki değerler bizler için hayatımızın her anının Allah'a bağlılık bilinci içinde geçmesi, bu bağlılığın davranışlarımıza aksetmesi demektir. Bu sebeple zaten her mümin güzel ahlaklı olmak mecburiyetindedir. Dinimiz bizlerden güzel davranışlarda bulunmamızı, ahlakımızı güzelleştirmemizi istemektedir" diye konuştu.Erbaş şöyle devam etti: "Çizgilerle Ramazan temalı proje çok anlamlıdır. Son derece değerli bir faaliyettir. Çalışmanın uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi ise projeyi daha da kıymetli hale getirmiştir. Sergide yer alan eserler; ramazanın ışığı altında iyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı hayatın merkezinde gören bir anlayışı ortaya koyan eserlerdir. Çalışmanın hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir farkındalık oluşturacağına inancım tamdır. Hayal gücünün eşliğinde, duyguların farklı bir dille ifade edilmesi sonucu ortaya konulan bu değerli çalışmaların, insanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları hatırlamamıza da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Görüntü dökümü: -----------------Ali Erbaş'ın açıklamaları

-Ali Erbaş'ın sergiyi gezişi