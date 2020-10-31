Ali Erbaş: 3 Kuran kursumuz, evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de 3 Kuran kursunun kapılarının, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, "İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kuran kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah" dedi.