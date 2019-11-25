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Son Dakika Güncel Ali Erbaş: 'Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,... - Son Dakika

Ali Erbaş: "Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,...

6 saat önce

6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Salonda dinleyici detayları Programın sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

6. Din Şurası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Salonda dinleyici detayları

Programın sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (7)

Ali Erbaş: Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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