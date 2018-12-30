Son Dakika Haberleri: Ali Erbaş Avrupalı Müslümanlarla Buluşacak

Ali Erbaş Avrupalı Müslümanlarla Buluşacak

42 dakika önce

ALMANYA'NIN Köln şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile gerçekleştireceği buluşma, Avrupa Müslüman dini kurum temsilcilerini bir araya getirecek.

Ali Erbaş Avrupalı Müslümanlarla Buluşacak, System.String[]
ALMANYA'NIN Köln şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile gerçekleştireceği buluşma, Avrupa Müslüman dini kurum temsilcilerini bir araya getirecek. 18 ülkeden 80 temsilcinin katılmasının beklendiği toplantının Avrupa'daki dini kurumlar arasında işbirliğine, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına, din hizmetlerinin ve din eğitiminin sağlıklı bir şekilde sunulmasına, karşılaşılan çağdaş sorunların çözümüne, bölgede barış ve huzur ortamının geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla düzenlecenek toplantıda oturumlar halinde 'Avrupa'da Müslümanların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar', 'Avrupa'daki İslami Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler', 'Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara Olumsuz Etkileri', 'Muhacirler ve Yeni Neslin Müslüman Kimlik İnşaası: İslam Din Eğitimi' ve 'Avrupa Medyasında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler' konuları ele alınacak. Açılış oturumunun Diyanet TV tarafından canlı verileceği toplantı, 4 Ocak 2019 Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:00 

Avrupa, Güncel
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