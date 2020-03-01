Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında... - Son Dakika

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Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında...
6 saat önce
Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:08 Kaynak: AA
Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.
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