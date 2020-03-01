Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında... - Son Dakika

Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında...

6 saat önce

Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında..., System.String[]

Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

Fetih Suresi, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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