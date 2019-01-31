Son Dakika Haberleri: Ali Erbaş: Bugün Din Eğitimi Açısından Sıkıntılı Dönemler Geride Kaldı

Ali Erbaş: Bugün Din Eğitimi Açısından Sıkıntılı Dönemler Geride Kaldı

1 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugüne geldiğimizde din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geri kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur" dedi.

Ali Erbaş: Bugün Din Eğitimi Açısından Sıkıntılı Dönemler Geride Kaldı, System.String[]
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugüne geldiğimizde din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geri kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur" dedi.  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda düzenlenen 'Din Eğitimi ve İLİTAM Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Ali Erbaş, sosyo-politik düzlemdeki mağduriyetlerin öncelikle sınavsız geçiş imkanıyla ilahiyat ön lisans programının öğrenci kabulünün başlamasına neden olduğunu belirtti.

Ön lisans mezunlarındaki artış ve dikey geçiş sınavı ile örgün eğitime geçişteki yığılma sebebi ile İLİTAM'ın (İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı) bir ihtiyaç olarak gündeme geldiğini kaydeden Ali Erbaş, "Bugüne geldiğimizde din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geri kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur. 2011 yılında ben dekandım ve benim dekanlığım döneminde 22 ilahiyat fakültesi vardı bunlarda 3'ü de fonksiyonsuz haldeydi. Aradan geçen 8 yıllık bir süre içerisinde sayı 105'e çıktı. Bu fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı 18 bini aşmış durumdadır" dedi.

'NİTELİĞE DAHA FAZLA ÖNEM VERMEMİZ LAZIM'

İLİTAM'ın öğrenim çağında istediği eğitimi alamayanlara fırsat sunduğunu belirten Ali Erbaş, şöyle konuştu: "Ayrıca İLİTAM programları özellikle  Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına ve personeline dini yüksek öğretim düzeylerini yükseltme imkanı da sunmaktadır. Bugün akşama kadar gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda şunlara önem verilmelidir. Nicelik itibari ile büyük rakamlara ulaştık ama niteliğe de bizim dikkat edip daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu çalıştayda daha kaliteli öğrenci yetiştirmek ve nerede görev yapıyor olursa olsun diyanet işleri mensubu olarak bu programlardan daha nitelikli bir şekilde mensuplarımızın yararlanmasını arzu ediyorum. Ansiklopedik bilgiye dayalı uzaktan dayalı eğitim şeklinde olayların derinliğini anlama, analiz ve eleştirel düşünme, müzakere ve problem çözme gibi imkanlar biraz zayıftır. İLİTAM'da hoca-öğrenci ilişkisi, yeteneklerin geliştirilmesi, gelişimin gözlemlenmesi, modelleme gibi pek çok açıdan örgün eğitime göre dezavantajlar yaşamaktadır. Bunları da açıkça ifade etmeliyiz ki bunları nasıl daha etkin hale getirelim."

Görüntü Dökümü

-Salondan detaylar

-Ali Erbaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel
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