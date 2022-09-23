PROF. DR. ALİ ERBAŞ: ÇALIŞMA VE TİCARETİN DE BİR İMTİHAN OLDUĞU BAZEN GÖZ ARDI EDİLİYOR - Son Dakika
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PROF. DR. ALİ ERBAŞ: ÇALIŞMA VE TİCARETİN DE BİR İMTİHAN OLDUĞU BAZEN GÖZ ARDI EDİLİYOR

23.09.2022 16:13

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,?Çalışma ve ticaretin de bir imtihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,?Çalışma ve ticaretin de bir imtihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Erbaş, ilk olarak Altınordu ilçesinde Köprübaşı 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Ulu Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Cuma namazı için Ulu Camiye giren Erbaş, burada Cuma Namazı hutbesi verdi. Prof. Dr. Erbaş, hutbeden yaptığı konuşmada "Ne acıdır ki modern zamanlar iş ve ticaret ahlakını da olumsuz etkiliyor. Dürüst, güvenilir, helal-haram hassasiyeti olan, işinin ve işçinin hakkını gözetenlerin sayısı elbette çoğunlukta. Buna hamd ediyoruz. Ancak bunun yanında sadece maddiyat odaklı düşünenlerin, daha fazla kazanmayı hayatın gayesi sananların sayısı da artıyor. Çalışma ve ticaretin de bir imtihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor. Halbuki İslam, boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görmektedir. İçki ve ticaretinden, içerisinde kumar olan bütün oyunlardan, faizin her çeşidinden, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokçuluk ve karaborsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder yüce dinimiz İslam. Unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul, duası makbul olur. Kazancı bereketle, hanesi huzurla dolar. Nihayetinde Allah'ın rızasına ve cennetine nail olur. Kim de yediğine, içtiğine, giydiğine haram bulaştırırsa malının bereketi azalır. Kazandığını zannederken aslında kaybeder. Dünya saadeti yok olur, ahirette ise cehennem azabına duçar olur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: 'Haramla beslenen vücudun layık olduğu yer ancak cehennemdir.' Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş ve ticaret hayatımızı da doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa edelim. Allah'ın koyduğu helal-haram sınırlarını hakkıyla koruyalım. Helalinden kazanalım, helalinden üretelim, helalinden yiyelim ve helalinden harcayalım. Geçici dünya malını, kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim.? dedi.

VATANDAŞLARA KUR'AN KURSU ÇAĞRISI

Erbaş, hutbesinin sonunda vatandaşlara Kur'an Kursları çağrısında da bulunarak, 'Bu hafta başı itibariyle Kur'an Kurslarımız eğitim öğretime başlamıştır. Ama kayıtlar devam ediyor. Kur'an Kurslarımızda 4-6 yaş grubu sınıflarından ihtiyaç odaklı kurslarımıza kadar, hafızlık kurslarımız ve her yaştan vatandaşlarımız için sınıflarımız açık. Kayıtların devam ettiğini ben sizlere duyuruyorum, sizler de Kur'an Kurslarımıza gelmek ihtiyacı duyan 4 yaşından itibaren bütün vatandaşlarımıza lütfen duyurun. Hocalarımız onları bekliyorlar. İnşallah her mahallemizde bir kursumuz var. Olmayan yerlerde de açmaya devam ediyoruz. Ömrümüz tükenmeden, nefesimiz bitmeden temel dini bilgileri, değerlerimizi, rabbimizin emirlerini ve sevgili peygamberimizin ahlak konusundaki uyarılarını, tavsiyelerini vatandaşlarımız öğrensinler' ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır'
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. ALİ ERBAŞ: ÇALIŞMA VE TİCARETİN DE BİR İMTİHAN OLDUĞU BAZEN GÖZ ARDI EDİLİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: PROF. DR. ALİ ERBAŞ: ÇALIŞMA VE TİCARETİN DE BİR İMTİHAN OLDUĞU BAZEN GÖZ ARDI EDİLİYOR - Son Dakika
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