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Ali Erbaş: "Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; sabite ve değişkenler arasındaki hassas...

6 saat önce

6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

6. Din Şurası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (2)

Ali Erbaş: Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; sabite ve değişkenler arasındaki hassas...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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