Ali Erbaş, din görevlilerinden koronavirüse karşı vatandaşları uyarmalarını istedi - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinden vatandaşları, manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde Covid-19 salgını ile ilgili kurallara uygun davranmaları yönünde uyarmalarını istedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ali Erbaş Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne talimat gönderdi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla özenli davranılması gerektiğini hatırlatan Erbaş, normalleşme sürecinde hastalıkla mücadelede rehavete düşülmemesinin ve devletin öngördüğü tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Erbaş, bilhassa taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayıldığına ve yeni vakaların arttığının müşahede edildiğine işaret ederek, bu kapsamda, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

TOKALAŞMADAN KAÇINILACAK

Talimata göre; güvenli mesafe kuralına riayet edilecek, maske kullanılmasına, beden, kıyafet, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede dikkat gösterilecek. Özellikle düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturulmadan yapılması istenirken, tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınılacak, kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreler kısa tutulacak. Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi istenilen talimatta, salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyelerin telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılması ve ziyaretlere ara verilmesi konularında bilgilendirilmesi istendi.