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Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...
6 saat önce
6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:11 Kaynak: AA
6. Din Şurası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (3)
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