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Ali Erbaş: "İnsan, tarihin her döneminde farklı hayat biçimleri geliştirmiş ve muhtelif kültürler...

6 saat önce

6. Din Şurası katılımcılarından görüntü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelmesi, selamlaşması Kuran tilaveti Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

6. Din Şurası katılımcılarından görüntü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelmesi, selamlaşması

Kuran tilaveti

Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (1)

Ali Erbaş: İnsan, tarihin her döneminde farklı hayat biçimleri geliştirmiş ve muhtelif kültürler...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:33 Kaynak: AA
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