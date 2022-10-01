Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyor - Son Dakika
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Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyor

01.10.2022 14:01
Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyor

Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyorDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aklı, zihni, izan ve insafı ortadan kaldıran bir din anlayışının Kur'an ve sünnetten dayanak bulması mümkün değildir.

Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyor

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aklı, zihni, izan ve insafı ortadan kaldıran bir din anlayışının Kur'an ve sünnetten dayanak bulması mümkün değildir. İslam, kalbe hitap ettiği kadar akla da hitap etmektedir. Duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa etmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın konferans salonunda düzenlenen 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. Erbaş, "Maalesef günümüz İslam dünyası; mezhep, meşrep, ırk ve benzeri alt aidiyetleri, birer ayrışma sebebi olarak görme yanılgısından kurtulmuş değildir. Bu yüzdendir ki güveni ortadan kaldıran şiddet eylemleri, vicdanları yaralayan merhametsizlikler ve ümmet birliğimizi dinamitleyen fitne çukurları içerisinde bocalayıp durmaktadır" diye konuştu.

Ali Erbaş, yeniden öze dönmek ve Hz. Muhammed'in ahlakını kuşanmaktan başka yol olmadığını kaydederek, şunları söyledi:  "Bizler, Kur'an'ın taltif ettiği mutedil ümmet olmanın idrakiyle hareket etmek durumundayız. İslam'ın evrensel mesajlarını hayata taşıma ve insanlığa ulaştırma vazifesi, bizim omuzlarımızdadır. Müslümanlar olarak bizler, önce kendimizden başlamak üzere çevremizi ve bütün insanlığı Kur'an'ın ve sünnetin hayat veren ilkeleriyle değerleriyle mesajlarıyla buluşturmak zorundayız. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi doğru anlamak büyük önem arz etmekte. Peygamber efendimizin davet ve irşat yöntemini iyi anlamamız gerekmekte. Ruhumuzu, ufkumuzu ve yeryüzünü aydınlatmak için onun yöntemini bütün faaliyetlerimizin mikyası haline dönüştürmenin zarureti son derece açıktır. Hz. Muhammed'in anlattığı İslam, ayakları sağlam bir şekilde yere basan, yaşanabilen, uygulanabilen bir hayat nizamıdır. Efsaneleşmiş, hayattan koparılmış ve hatta beşerin takatini aşan bir hüviyete büründürülmüş din tasavvurunun, onun hayatında karşılık bulması mümkün değildir. Aklı, zihni, izan ve insafı ortadan kaldıran bir din anlayışının Kur'an ve sünnetten dayanak bulması mümkün değildir. İslam, kalbe hitap ettiği kadar akla da hitap etmektedir. Duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa etmektedir." Özensiz kullanılan dil, söylem, üslup ile tavrın; insanların haktan ve hakikatten daha da uzaklaşmasının zemini olabileceğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Sözün tesiri, doğruluğunda ve güzelliğindedir. Güzel söz söylemek ve sözü güzel söylemek gerekir. İslam ve peygamber efendimiz adına söyleyeceğimiz sözün, günümüz insanının zihin dünyasında nasıl yankı bulacağını mutlaka hesaba katmalıyız. Şayet söylediğimizde yanlış anlaşılacaksa orada susmak, konuşmaktan daha efdaldir. 'Peygamberimiz, cami ve irşat' temalı bu sempozyumun bu bağlamda önemli neticeleri olacağına inanıyorum. Burada sunulacak tebliğler ve yapılacak müzakereler, 14 asır önce Mescid-i Nebevi'den yükselen sözü, nebevi bir üslupla günümüze taşıma noktasında bizlere önemli ufuklar açacaktır" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Ali Erbaş'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber:  Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir' Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir'
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Erbaş: İslam, duygulara dokunduğu kadar zihinleri de inşa ediyor - Son Dakika

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