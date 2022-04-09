Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz"

09.04.2022 23:33

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

"Balkanlarda hem eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor hem de cami inşaatlarımız devam ediyor"

"(Tiran Namazgah camisi) İnşallah Kadir gecesine bitirip ya kadir gecesinde ya da kadir gecesinden sonraki hemen 2 gün sonraya denk gelen Cuma namazında açılışını gerçekleştirmek mümkün olacak"

"İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz"

Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz
Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz
Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, İftar Programı, Ali Erbaş, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ali Erbaş: 'İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 23:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement