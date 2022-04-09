Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika

Dakika bir gol bir! Ali Koç ve seçimi kazanan Uğur Dündar kürsüde restleşti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

"Balkanlarda hem eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor hem de cami inşaatlarımız devam ediyor"

"(Tiran Namazgah camisi) İnşallah Kadir gecesine bitirip ya kadir gecesinde ya da kadir gecesinden sonraki hemen 2 gün sonraya denk gelen Cuma namazında açılışını gerçekleştirmek mümkün olacak"

"İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz"