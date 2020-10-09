Ali Erbaş'tan, cuma hutbesinde 'Azerbaycan' mesajı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde "Sivil masum demeden Azerbaycan yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda can veren ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen asker ve sivil Azerbaycanlı kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, haklı davalarında kendilerine nusret diliyorum" dedi.

Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma Namazını kıldırarak hutbe irad etti. Erbaş, 'Müminin Yumuşak Huyluluğu' konulu cuma hutbesinde, İslam'da iman, ibadet ve güzel ahlakın bir bütün olduğuna, dinin müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütlediğine işaret etti. Erbaş, "Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. Muhatap olduğumuz herkesi Allah'ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye eder. Vefalı ve fedakar, temiz özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki, riyakar, menfaatçi, kibirli ve ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur" diye konuştu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarma mücadelesine de değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsaf, adalet ve merhamet dini İslam bu anlayışını savaşta bile göstermekte, Müslüman askerlere vatan ve millet savunması için yaptığı harekatlarda sivil halka, kadınlara, çocuklara, mabetlere, masumlara zarar vermemek için kılı kırk yararcasına ve kendi canını riske atma pahasına titiz davranmalarını emretmektedir. Kahraman askerimizin ve polisimizin inancından aldığı ahlakla gerek sınırlarımız içinde ve gerekse sınır ötesinde yaptığı terör operasyonlarında masum insanlara zarar vermeme gayretleri bunun en büyük şahididir. Bu vesileyle sivil masum demeden Azerbaycan yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda can veren ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen asker ve sivil Azerbaycanlı kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, haklı davalarında kendilerine nusret diliyorum."