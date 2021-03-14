Ali Eren Demirezen, dördüncü kez Avrupa şampiyonu! - Son Dakika

Ali Eren Demirezen, dördüncü kez Avrupa şampiyonu!

14.03.2021 21:08
Ali Eren Demirezen, dördüncü kez Avrupa şampiyonu!, System.String[]

Almanya'da ringe çıkan Ali Eren Demirezen, asıl rakibinin maçtan önce gözaltına alınmasından dolayı yedek rakibi Polonyalı boksör Jacek Piatek ile karşılaştı.

Almanya'da ringe çıkan Ali Eren Demirezen, asıl rakibinin maçtan önce gözaltına alınmasından dolayı yedek rakibi Polonyalı boksör Jacek Piatek ile karşılaştı. Demirezen, rakibini ikinci rauntta nakavt ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türk boks kulübü EC BOXİNG tarafından Almanya'nın Hamburg ketinden düzenlenen boks galasında ringe çıkan Ali Eren Demirezen, yedek rakibine karşı eldiven giyerek Avrupa şampiyonu olurken, asıl rakibi ise geceyi hapishanede geçirdi. Konu hakkında bir açıklama yapan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya tarihinde çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Polonyalı rakibimiz Jacek Piatek, daha önce Almanya'da işlemiş olduğu bir suç nedeniyle maça bir gün kala gözaltına alındı. Tüm çabalarımıza rağmen serbest bırakılmayan rakibimizin ringe çıkamayacağını anlayınca yedek rakip olan Nikola Milacic'i ringe çıkarmak zorunda kaldık. Tabii ki o da bu maç için yeteri kadar hazırlanmamıştı. Kondisyonu yeterli değildi. Fakat buna rağmen güzel bir maç çıkardı. Ali Eren Demirezen, iyi bir müsabaka gerçekleştirerek karşılaşmayı ikinci rauntta nakavt ile bitirdi. Bu da Ali'nin ne kadar kaliteli bir boksör olduğunu gösterdi. Nikola'da kötü bir boksör değil, yani hiç antrenman yapmamış olmasına rağmen en az altı rauntluk kondisyonu olan bir boksör. Karşılaşmanın bitişi de kondisyon eksikliğinden değil Ali'nin yumruklarının etkisiyle oldu" şeklinde konuştu. Galada Boxen1 dergisi tarafından yılın promotörü seçilen Erol Ceylan'a dergi editörü tarafından ödülü takdim edildi. Ceylan, daha öncede dört kaz Almanya'nın ve bir kez de dünyanın en iyi promotörü seçilmişti.

Ringde Volkan Gökçek fırtınası esti

Türk kulübü adına ringe çıkan dört boksörün de karşılaşmaları kazandığı gecede Volkan Gökçek, fırtınası esti. Güçlü Polonyalı rakibi karşısında muhteşem bir performans sergileyen genç yeteneklerimizden Volkan Gökçek, henüz maçın ilk raundunda rakibini nakavt ederek yenilgisizliğini sürdürdü. Geleceğin ağır sıklet dünya şampiyonları arasında gösterilen Viktor Faust, ise güçlü rakibi karşısında muhteşem bir performans sergiledi. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sporcu ringden galibiyetle ayrıldı. Yine Türk kulübün başarılı sporcularından Michael Wallis'de gecenin galipleri arasına adını yazdırdı. Galanın organizasyonunu yapan Erol Ceylan'ın modacı eşi Alexandra Ceylan, sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanan maçların her şeye rağmen dünya medyası tarafından ilgiyle takip edildiğini ve sonuçlardan memnun olduklarını vurguladı.

Bülent Başer: "Boksörlerimin performansları iyiydi"

EC BOXİNG spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından güçlü rakiplerle mücadele verdik. Sporcularıma antrenmanlar sırasında verdiğim taktiklerin karşılığını ringde fazlasıyla geri aldım. Tabi ki, bazı eksiklerimiz var onları da analiz edip, daha çok çalışarak, önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesine çıkmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, boks tarihinde ender görülen olayların yaşandığı gecede, "Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak bir boksörün küçük bir trafik suçu nedeniyle gözaltına alınması ve Avrupa Şampiyonluğu gibi çok önemli bir karşılaşmaya çıkmasına izin verilmemesi başlı başına bir skandaldır. Spora yapılmış olan en büyük saygısızlıktır. Yine aynı gece Ali Eren Demirezen, can dostu bir boksör ile ringe çıkmak zorunda kalması da aslında bizleri çok üzdü. Aynı kulüpte gecesi gündüzü birlikte geçen, beraber yiyip, beraber içen, maçlar sırasında birbirlerini ölümüne destekleyen ve tezahüratlar yapan can dostu iki boksörün ringe çıkmak zorunda kalması üzücü bir olay. Şayet maç iptaline gidilseydi altın kemer başkasına gidecekti. Çok zor kararların alındığı bir boks galası olarak dünya tarihinin tozlu sayfalarına işlendi bu maç" dedi. - İSTANBUL

Ali Eren Demirezen, Almanya, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Eren Demirezen, dördüncü kez Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu "Güldür Güldür" programının imam skecine tepki: Bu hadsizliktir, saygısızlıktır
Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
18 yıl önce öldürülen adamın katil zanlıları, komşusu ve onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı 18 yıl önce öldürülen adamın katil zanlıları, komşusu ve onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı         
20:18
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu         
20:08
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı         
18:49
Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi         
18:07
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 21:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Eren Demirezen, dördüncü kez Avrupa şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei