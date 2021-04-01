Ali Erten: "Gelinen aşama kolektif bir başarı öyküsüdür" - Son Dakika

Ali Erten: "Gelinen aşama kolektif bir başarı öyküsüdür"

01.04.2021 13:49
Ali Erten:

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, 7 Nisan'da yapılacak genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıklayarak kalan beş yılı değerlendirdi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, 7 Nisan'da yapılacak genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıklayarak kalan beş yılı değerlendirdi. Erten, başarının sahibinin dayanışma içinde ve aynı hedefe odaklanan kulüplerin olduğunu vurguladı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu, 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev yaptığı beş yılık dönemi anlatan Erten, "2016 yılında kapanma kararı verilmiş olan İZVAK, beş yıl sonra bugün bambaşka bir yerde. Bu asla tesadüf değil. Bugün pırıl pırıl tesisler art arda tamamlanıyor. Kulüplerimize kaynak yaratılıyor. Bundan memnun olmayan olabilir mi? Gelinen nokta, kulüplerimizle birlikte bir kolektif başarı öyküsüdür " diye konuştu.

İş birliği protokolü bir milattır

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda, 25 Mart 2019 tarihinde İzmir'deki tüm profesyonel kulüplerin imzasıyla 'İş Birliği Protokolü'nün' hayata geçtiğini belirten Erten, "Sahada birbirleri ile kıyasıya yarışan takımlarımız saha dışında dayanışma ve iş birliği yaptılar. Buna değerli basın mensupları "Futbolda İzmir iklimi" adını verdi. İzmir futbolunun hoşgörü ve sinerji projesi gözüyle baktığımız bu anlayışın oluşmasına öncülük eden kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu resmi açılış fotoğrafı gurur tablosudur

Beş yıl önce kapanması yönünde genel kurul kararı alınan İZVAK'ın merkezi hükümet, yerel yönetim, kulüpler, odalar ve yönetim kurulunun çabalarıyla İzmir'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğine işaret eden Erten, "Bu dönemde önemi görevler üstlendik. Türkiye'de ilk kez bir kentte üç stat inşaatı aynı anda başladı. Her aşamasına kulüplerimizle birlikte destek verdik. Göztepe Stadı, İzmir'e değer katan muhteşem bir tesis oldu. Alsancak inşaatı yüzde 90 aşamasına geldi. Karşıyaka'da bütün davalara kulübün yanında müdahil olduk. Davalar kazanıldı ve engeller kalktı. Göztepe Stadı'nın açılışında başkanların yan yana olduğu fotoğraf, İzmir'in ve İZVAK'ın gurur tablosudur. Başta devletimiz ve Göztepe Kulübümüz olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız" dedi.

28 milyon TL'lik reklam desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden son iki sezonda gelen 28 milyon TL'lik reklam desteği, Folkart'ın tüm İzmir takımlarına forma göğüs reklamı vermesi ve sonrasında geleneksel TSYD Ege Kupası'na sponsor olmasında İZVAK olarak önemli rol üstlendiklerine dikkat çeken Erten, "Kulüplerimiz, İzmir'in en önemli ve asırlık markaları, onları geleceğe daha güçlü ve daha sağlam olarak taşımalıyız. Bu noktada kritik bir misyon üstlensek de başarının gerçek sahipleri, barışçıl dilden hiç vazgeçmeyen kulüp başkanlarımızdır" yorumu yaptı.

Spor master planı ile yol haritamızı belirledik

2018 yılında yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Danışma Kurulu'na sunulan 'İzmir Spor Master Planı' hedeflerine özel önem verdiklerini belirten Erten, "Hazırladığımız Spor Master Planı, tesisleşme ve kulüplere kalıcı kaynaklar yaratma anlamında bir yol haritası. Ana ilkemiz; 'Her kulübün kendi stadı, kendi spor salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri ve kendi profesyonel takım kamp tesisleri olmalı.' Bu dört ana unsur şu anda hiçbir kulübümüzde bir arada bulunmuyor. Bu gerçekleştiğinde çok önemli bir aşama geçilmiş olacak" dedi. Erten, Süper Lig'de bir sezonun Adnan Süvari Sezonu olarak oynanması yönünde çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparken, destek veren başta tüm İzmir kulüpleri olmak üzere İTO, EBSO, Ticaret Borsası, EGEV ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na özel olarak teşekkür etti.

Çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz

"-Daha yapacak çok işimiz var diye konuşan Erten, "Günlük tartışmalar bizim işimiz değil. Asla bunların içinde olmayacağız. Başladığımız ve sonuca ulaştırmak için ısrarla takibini yaptığımız konulara odaklanmış durumdayız. Vakıf üyelerimiz uygun görürse üç yıl daha görev almak ve çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz" dedi.

Spor medyasına teşekkür

Erten, İZVAK'ın bu noktaya ulaşmasında medyanın çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı: "Spor basınımız, ismini verdiği "Futbolda İzmir iklimi" sloganı için bile ayrı teşekkürü hak ediyor. Beş yıldır bizi asla yalnız bırakmayan, barışçıl ortamı destekleyen, sevgi, saygı, hoşgörü diline sahip çıkan değerli basın mensuplarına ve basın emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Ali Erten: Gelinen aşama kolektif bir başarı öyküsüdür

Ali Erten, Göztepe, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Erten: 'Gelinen aşama kolektif bir başarı öyküsüdür' - Son Dakika Spor


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