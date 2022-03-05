Ali es-Sistani, Ezher ve İİT'den Pakistan'daki cami saldırısına tepki - Son Dakika

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, Mısır'daki Ezher Kurumu ve İslam işbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan'ın, Peşaver kentinde 56 kişinin ölümüne neden olan Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Pakistan hükümetine yerinden edilmişleri ve dini azınlıkları terör gruplarının saldırılarından korumak için önlemler alma çağrısı yapıldı.

Ezher kurumundan yapılan açıklamada da, "Allah'ın evlerinden birine düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Camilerin bombalanması yeryüzünde bozgunculuk ve Allah'a ve Resulüne karşı bir savaştır. Saldırıların faillerinin dindarlık, merhamet ve insanlık gibi en temel değerlerden bile yoksun olduğunun göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

İİT Genel Sekreterliği de saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını ve terörizme karşı Pakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.