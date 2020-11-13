Ali Fatinoğlu: Günün şartları resmi aday olarak ortaya çıkmak için çok erken

Fatinoğlu: "Resmi makamlardan genel kurul için onay çıkmadan bu yarışta ben de varım demek sakıncalı"

İstanbul DHA - Galatasaray Yönetimi'nin olağanüstü genel kurul başvurusu sarı-kırmızılı camiada yakından takip ediliyor. Bazı adaylar ortaya çıkarken temkinli davranan ve camiaya sağduyu çağrısında bulunan Ali Fatinoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ali Fatinoğlu dernekler masasının henüz onayı olmadığını hatırlatıp, günün şartlarında resmi aday olarak ortaya çıkmanın çok erken olduğunu ve durumu sakıncalı bulduğunu söyledi.

Fatinoğlu; Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ben her türlü hazırlığım olmasına rağmen, seçim kararının alınış biçimini doğru bulmadığımdan adaylıkların bu hızda açıklanmasını doğru bulmuyorum. Günün şartları resmi aday olarak ortaya çıkmak için çok erken.Birlikte çalışmayı planladığım arkadaşlarımdan onay almadan, onlarla iletişime geçmeden ve resmi makamlardan henüz seçimli genel kurul için onay çıkmadan, "Ben bu yarışta varım" demeyi bugün itibariyle sakıncalı buluyorum.

2018'de ibra krizi yaşayan, 2019'da da genel kurul yapılmadığı için, hem 2019 hem de 2020 yılları açıkta olan, 2021 yılı bütçesini de yapmayan bir yönetim kurulunun almış olduğu seçim kararı var. Bu karar, genel kurul tarafından kabul edilemez, edilmemeli. Yönetimin baskın seçim kararı sonrası, adaylıklarını ışık hızıyla açıklayan isimlerin tavrını da anlamak mümkün değil. Bu mali tabloda, mevcut adayların durumu 'Hayatında topa vurmamış insanların, frikikte 'çekilin topa ben vuracağım' demesi kadar trajikomiktir."