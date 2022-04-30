Ali Fazıl Kasap, Bakan Koca'ya 'Gizemli Hepatit'i Sordu - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Avrupa'da ortaya çıkan 'gizemli hepatit' vakalarının Türkiye'de görülüp görülmediğini sordu. Kasap, " Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından Türkiye'de 'gizemli hepatit' vakası görülüp görülmediği konusunda Sağlık Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmelidir" dedi.

Mesleği hekimlik olan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vererek Avrupa'da ortaya çıkan 'gizemli hepatit' vakalarının Türkiye'de görülüp görülmediğini sordu.

Ali Fazıl Kasap, önergesinde, "DSÖ'nün Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından Türkiye'de 'gizemli hepatit' vakası görülüp görülmediği konusunda Sağlık Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmelidir" dedi. Kasap, Bakan Koca'ya, "İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünden kaynaklı, Türkiye'de özellikle çocuklarımız nezdinde Bakanlığınız ne gibi önlemler almış ya da almaktadır" diye sordu.