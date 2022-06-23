Ali Fazıl Kasap: "Bakanlık, Geçen Yaz Yaşanan Orman Yangınlarından Hiç Ders Çıkarmadı" - Son Dakika
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Ali Fazıl Kasap: "Bakanlık, Geçen Yaz Yaşanan Orman Yangınlarından Hiç Ders Çıkarmadı"

23.06.2022 14:47
Ali Fazıl Kasap: "Bakanlık, Geçen Yaz Yaşanan Orman Yangınlarından Hiç Ders Çıkarmadı"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin 1 Haziran’da soru önergesine “Yangın söndürme uçaklarının envantere girmesi için planlama yaptıkları” yanıtı verdiğini anımsatarak, “Bakanlık yangın söndürme uçakları konusunda hiçbir adım atmadı. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarından hiç ders çıkarmadı” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 1 Haziran'da soru önergesine "Yangın söndürme uçaklarının envantere girmesi için planlama yaptıkları" yanıtı verdiğini anımsatarak, "Bakanlık yangın söndürme uçakları konusunda hiçbir adım atmadı. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarından hiç ders çıkarmadı" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan ve söndürme çalışmaları süren orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kasap'ın paylaşımı şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye bu yaz yaşanabilecek bir orman yangınına karşı Bakanlığın başta yangın söndürme uçakları olmak üzere aldığı önlemleri sormuştuk. Tarih 6 Nisan 2022. Sayın Bakan önergemize 1 Haziran 2022 tarihinde cevap vererek, 'Yangın söndürme uçaklarının envantere girmesi için planlama yaptıklarını' söylemişti. Geçen yaz yaşadığımız orman yangınları Marmaris'te tekrar başladı. Bakanlık yangın söndürme uçakları konusunda hiçbir adım atmadı. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarından hiç ders çıkarmadı."

Kasap, TBMM Başkanlığı'na Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Kirişci'nin yanıtını sosyal medya hesabından paylaştı. Kasap'ın Kirişci'ye yönelttiği sorular şöyle:

"2021 yılının yaz aylarında yaşadığımız orman yangınlarını bir daha yaşamamak için Bakanlık olarak bu sene ne gibi önlemler aldınız? Türkiye'nin halihazırda şu anda envanterinde yangın söndürme uçağı var mıdır? Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangınla mücadele personeli konusunda herhangi bir eksiklik var mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Ali Fazıl Kasap, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Fazıl Kasap: 'Bakanlık, Geçen Yaz Yaşanan Orman Yangınlarından Hiç Ders Çıkarmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Fazıl Kasap: "Bakanlık, Geçen Yaz Yaşanan Orman Yangınlarından Hiç Ders Çıkarmadı" - Son Dakika
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