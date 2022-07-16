Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında

16.07.2022 11:21

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yıllık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nı bu yılın ilk altı ayında sadece 21 bin yolcunun kullandığını belirterek, “Yani müteahhidin lehine yüzde 96’lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yıllık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı bu yılın ilk altı ayında sadece 21 bin yolcunun kullandığını belirterek, "Yani müteahhidin lehine yüzde 96'lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarının 2022 yılının ilk 6 aylık performans raporlarını açıkladı. Kütahya'da bulunan ve hizmete girdiğin günden beri yanılma payı ile gündeme gelen Zafer Havalimanı, yine garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadı.

"YÜZDE 96'LIK BİR YANILMA PAYI VAR"

Ali Fazıl Kasap, bugün yaptığı açıklamada, DHMİ'nin Zafer Havalimanı'na ilişkin verilerini değerlendirdi. Kasap, şunları söyledi:

"Devlet Havalimanları İşletmesi, 2022 yılının ilk 6 aylık performans raporlarını yayınladı. Buna göre Zafer Havalimanı, Türkiye'ye ve ekonomimize yine bir faciayı yaşatıyor. Zafer Havalimanı'nın ilk 6 aydaki yolcu sayısı 14 bin. Dış hat yolcu sayısı ise 7 bin 900. Toplamda hemen hemen 21 bin yolcu hizmet almış. Vadedilen, yolcu garantisi verilen sayı ise 658 bin 866. Yani müteahhidin lehine yüzde 96'lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin" dedi.

YORUMLAR
500
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu
Kaynak: ANKA

Ali Fazıl Kasap, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:29:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Fazıl Kasap: Zafer Havalimanı İçin Bu Sene Aktarılacak Bedel 7 Milyon Euro Civarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement