Son Dakika Haberleri: Ali" Filmi 22 Mart'ta Sinemalarda

Ali" Filmi 22 Mart'ta Sinemalarda

46 dakika önce

Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan "Ali", 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Ali
Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan "Ali", 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Ramazan Özer'in üstlendiği, senaryosunu Gurbet Gurur Cantürk'ün kaleme aldığı film, mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorluklarla, oğlunun iyileşmesi için elinden geleni yapan babasını ele alıyor.

Dram türündeki filmde, Gürbey İleri, Hakan Meriçliler, Karel Gültekin, Semra Dinçer, Köksal Engür, Baran Şükrü Babacan, Tolga Canbeyli (Sefa), Yiğit Alp Karadayı, Seyhan Arman ve Murat Prosçiler rol alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Ramazan Özer, 22 Mart, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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