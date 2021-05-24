Ali Fuat Başgil Köprüsü 22 gün sonra yeniden faaliyette - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Doğu ve Batıyaka'yı birbirine bağlayan, yaya ve bisiklet yolu çalışması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Ali Fuat Başgil Köprüsü, 22 gün sonra yeniden trafiğe açıldı.

Çarşamba ilçesinin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde taşıyan Ali Fuat Başgil Köprüsü, Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaya ve bisiklet yolu çalışmaları nedeniyle 17 günlük tam kapanma sürecinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı. Belediye ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılmasıyla birlikte, Ali Fuat Başgil Köprüsü 22 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. Köprünün yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte ilçe genelinde trafik yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi.

Ayrıca, Çarşamba Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile birlikte yaya ve bisiklet yolunun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların Yeşilırmak Nehri kenarındaki yürüyüş yolu alanı daha da geniş alana kavuşacak. Gerçekleştirilen çalışma, ilçenin görselliği ve ulaşılabilirliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak. - SAMSUN