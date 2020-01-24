Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde anıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 19'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın 'Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır' sözünü hatırlattı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Gaziler ve Şehit Aileleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Gaziler ve şehit yakınları anma programında Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartı taşıdı. İl Emniyet Müdürü Yaman ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek şunları söyledi: "19 yıl önce burada şehadetle şereflenen Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları 5 polis memur arkadaşımızı burada anmak ve yad etmek amacıyla toplandık. Burada anıta çok güzel bir sözü var. Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır diye. Çok doğru bir tespite bulunmuş rahmetli şehit emniyet müdürümüz. Kendisi bunu gerçekleştirmek için bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştı. Bizler burada olmasak da o zaman başka yerde görev yapsak da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Gece gündüz gayret sarf etti bunu gerçekleştirmek için. Mücadele etti ve bu uğurda da Cenab-ı Allah ona şehadeti nasip etti silah arkadaşlarıyla birlikte. Rahmet diliyorum. Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve o gün şehit olan arkadaşlarımıza ve gerek polis, asker, jandarma, koruyucularımız ve tüm güvenlik görevlilerimizden, şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum."

Okkan'ı şehit edildiği yerde ananlar arasında 75 yaşındaki Azize Şimşek ve isimleri Ali Gaffar Okkan olan vatandaşlar da vardı. Azize Şimşek, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın ismini iki oğluna bıraktığını belirterek kendisini hiç unutmadığını söyledi. Her gün anıtı başına gelip Yasin okuduğunu da söyleyen Şimşek, "Ben onu unutmuyorum. Kim unutursa unutsun biz unutmuyoruz. Hem çocuğum gibidir, hem de arkadaşım gibidir" dedi.

Gaffar Okkan şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin ismini verdiği Ali Gaffar Ayverdi (19) de, ismini gururla taşıdığını belirtti. Ayverdi, "Biz görmedik Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. Büyüklerimiz onu görmüşler, çok sevmişler. Bize anlattıklarına göre biz de çok seviyoruz. O rahmet ettikten hemen sonra biz doğmuşuz. Onun da adını bizim adımıza koydular. Çok mutluyuz bunun için şeref duyuyorum, şahsen çok gururluyum" diye konuştu.