Son Dakika Haberleri: Ali Gültiken'in Acı Günü

Ali Gültiken'in Acı Günü

7 dakika önce

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.

Ali Gültiken'in Acı Günü, System.String[]
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Beşiktaş, Ali Gültiken, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vodafone Park'ta 1 Milyarlık Liralık Derbi Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı

Fenerbahçe, İlk Kez Bir Derbiye Küme Düşme Hattında Çıkacak Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 00:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Gültiken'in Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]