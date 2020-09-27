- Ali Güneş: "Sadece Josue'nin keyfini bekledik bu maçta "

ANKARA - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Ankaraspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Sadece Josue'nin keyfini bekledik bu maçta. Oynayabilecek 4-5 tane hazır oyuncumuzu da kullanamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş, "Transfer yasağımız yüzde 90 kalktı gibi ama Josue diye Türkiye'de ekmek kazanan bir oyuncu para hesabında olmasına rağmen, parası cuma günü yatıyor ama hesabında görünmesi için 24 saat geçmesi gerekiyormuş. Üzerinden, o hesapta görmeden açmam dedi. Sadece Josue'nin keyfini bekledik bu maçta. Oynayabilecek 4-5 tane hazır oyuncumuzu da kullanamadık" ifadelerini kullandı.