Ali Güneş'ten transfer müjdesi! - Son Dakika
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Ali Güneş'ten transfer müjdesi!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ali Güneş, sarı lacivertli ekibin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen stoper Simon Falette hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ali Güneş, sarı lacivertli ekibin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen stoper Simon Falette hakkında konuştu.


Ali Güneş, Eintracht Frankfurt forması giyen savunmacının transferi konusunda Fenerbahçe'nin rakiplerine kıyasla bir adım önde olduğunu ifade etti.


Güneş ayrıca, Falette'nin maç temposu ve kondisyon eksikliği yaşayabileceği konusuna dikkat çekti.


Ali Güneş'in Simon Falette transferi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:


Falette transferinde Fenerbahçe bir adım önde. Simon Falette için Köln Kulübü de devreye girdi. Ama Fenerbahçe bir adım daha önde. Fenerbahçe satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralayacaktır. Fallette takımında çok fazla forma şansı bulamadı. Hemen gelip form tutmasını beklemek saçmalık olur. Frankfurt'ta son 2 senede çok oynamadı. Devre arasında yapılan transferler takıma çok ciddi katkı sağlamıyor. Oynamadan gelecek. Maç temposu ve kondisyon eksikliği yaşayacağını düşünüyorum. Bir an önce Fenerbahçe'ye yüzde yüz katkı vereceğini düşünmüyorum. Adil Rami'de nasıl olduysa Fallette için de risk var. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir bölge. Fenerbahçe, Zanka'dan da istediği çok veremiyor. Fallette agresif ve ikili mücadeleyi seven bir oyuncu. Zanka ve Rami'den daha iyi olacaktır.



Fenerbahçe, Frankfurt, Ali Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:16 
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