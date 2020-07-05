Ali Güneş: "Umudumuzu son haftaya kadar taşımak istiyoruz" - Son Dakika

Ali Güneş: "Umudumuzu son haftaya kadar taşımak istiyoruz"

Ümraniyespor'u 3-2 yenen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Önümüzde İstanbulspor maçı var. Yine aynı şekilde, Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu tekrar son haftaya kadar taşımak istiyoruz" dedi.

Ümraniyespor'u 3-2 yenen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Önümüzde İstanbulspor maçı var. Yine aynı şekilde, Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu tekrar son haftaya kadar taşımak istiyoruz" dedi.

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor, evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, Ümraniyespor maçının kendileri için bir dönüm maçı olduğunu belirterek, "En azından çok az olan umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıyabilmek için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyunun ilk 20 dakikasında gerçekten defanstan top çıkarmakta biraz sıkıntı yaşadık. Ama 20. dakikadan sonra özellikle Erik ve Doğukan ile yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Oyuncularımız çok istekli ve inanmış vaziyette mücadele ettiler. Çünkü, çok genç bir kadromuz var. Eğer bu mücadeleyi göstermeseydik işimiz daha da zorlaşabilirdi" ifadelerini kullandı.


Haklı bir galibiyet aldıkları ve çok iyi mücadele ettikleri için oyuncularını kutladığını vurgulayan Güneş, "Çok tecrübeli oyunculardan kurulan, çok usta oyuncuların olduğu, sonuca çok etki eden oyunculara sahip güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık, mutluyuz. Ben özellikle oyunun sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan, umutlarımızı önümüzdeki haftaya taşıyan futbolcularımı kutluyorum. Ama hala işimiz zor mu zor" diye konuştu.


Rekabet halinde oldukları Boluspor hakkında değerlendirmelerde bulunana Güneş, "Ben Boluspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e çıktığı şampiyonlukta teknik adam olarak orada görev yaptım. 1. Lig'e taşıdığım takımla, şu anda ekmek yediğim takım karşı karşıya, ama tabi ki gönlüm yine ekmek yediğim takımdan yana" dedi.


Boluspor'un kalan 3 haftada 2 mağlubiyet alması gerektiğini ve ligde kalmalarının çok zor olduğunun altını çizen Güneş, "Ligde kalırsak gerçekten inanılmaz bir şey olacak. Çünkü, çok genç oyuncular. Pandemi sürecinden sonra biz diğer takımlardan 20-25 gün geç başladık. O yüzden işimiz biraz daha zorlaşmıştı. Ama o dönümden sonra şimdi oyuncularımızın iyi mücadele etmesi, inanması bizim en azından umudumuzu son 2 haftaya taşıdı. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Yine aynı şekilde, Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu tekrar son haftaya kadar taşımak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Osmanlıspor, Ali Güneş, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Güneş: 'Umudumuzu son haftaya kadar taşımak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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