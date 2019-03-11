Son Dakika Haberleri: Ali Güney'den Çarşı Esnafına Ziyaret

Ali Güney'den Çarşı Esnafına Ziyaret

1 saat önce

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit merkezde bulunan çarşı esnafını ziyaret etti.

Ali Güney'den Çarşı Esnafına Ziyaret, System.String[]

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve ekibi, SKM kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İlçe Başkanı Güney, yöneticileriyle birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek, kolaylıklar diledi ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül için destek istedi. Bölge esnafı tarafından samimiyetle karşılanan Güney, "Halkımızın bizlere gösterdiği teveccüh enerjimize enerji katıyor ve motivasyonumuzu daha da arttırıyor.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DEVAM EDECEK

Ziyaretlerimizde İzmit Belediye Başkan adayımız Mimar Sibel Gönül ile devam edecek olan Gönül Belediyeciliği için destek istiyoruz. Bizler inanıyoruz ki halkımız yeniden kararını AK belediyecilikten, gönül belediyeciliğinden yana kullanacak ve İzmit'te hizmet istikrarı güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:12 Kaynak: Bültenler

AK Parti, İzmit, Güney, Güncel
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