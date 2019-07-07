Ali Gürbüz altın kemeri taktı
1 saat önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:24 Kaynak: İHA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz
altın kemeri taktı.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim
birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp
ve milletvekilleri verdi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
BAŞPEHLİVAN
1- Ali Gürbüz
2- Orhan Okulu
3- Mehmet Yeşil
Yeşil
Hamza Köseoğlu
BAŞALTI
Özkan Yılmaz
Yalçın Üncül Menderes
Saltık
Yıldıray Akın
BÜYÜK ORTA BOY
Ali İhsan Batmaz
Okan Yavaş
Yaşar Şan
Serhat Elvan
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY
Mert Altın
Alparslan Güçlü
Yusuf Kaflı
Yusuf Yıldırım
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY
Osman Kan
Mustafa Kemal Kıyı
Orçun Kumaş
Alihan Kocabıyık
DESTE- 3 (Deste Büyük)
Serdar Yıldırım
Efe Kölebaş
Emirhan Topal
Abdülhamit Ak
DESTE- 2 (Deste Orta)
Emre Ayyıldız
Sefa Yılmaz
Kemal Yılmazlar
Erkan Taş
DESTE- 1 (Deste Küçük)
Ömer Yasir Gökkaya
Yıldıray Pala
Eren Kalkan
Faruk Bafralı
AYAK Ramazan Yıldız
Çilenker
Ozan Kıl
Nevzat Kurugan
Furkan Has
TOZKOPARAN
Muhammet Biçen
Mustafa Şahin
Ali Güleç
Emre Boz
TEŞVİK- 2
Yusuf Kırat
Muhammet Güngörmüş
Melih Türker
Yusufcan Akdaş
TEŞVİK- 1
Ferhat Yiğit
Osman Nuri Çıldan
Sefa Yıldırım Mehmet Zafer
Seçim
MİNİK- 2
Güven Can Türkoğlu
Necip Bülbül
Velihan Ars
Emirhan Giral
MİNİK- 1 Mehmet Arda
Tanır
Caner Arslan
Selahattin Can
Arda Kaan Karamıklı
EN İYİ PEŞREV
Gürsel Umut
Talat Atahan Özcan Serkan
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