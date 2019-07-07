Son Dakika Haberleri: Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü
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Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.
Altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından ailesiyle ayrıldı.
Kendisini bekleyen faytona binen Ali Gürbüz, taraftarlarıyla birlikte gelenek gereği hamama doğru hareket etti.
Bir süre sonra faytondan inen Ali Gürbüz, yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı Mehter, Genç Osman ve Fetih marşları eşliğinde hamama doğru yürüdü.
Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na gelen Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.
Ali Gürbüz, pehlivan hamamı geleneğini sürdürdü
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
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