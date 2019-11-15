Son Dakika Haberleri: Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor
Son Dakika Dünya Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor - Son Dakika Dünya

Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor

6 saat önce

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Musevi halkının imhasını çağrısında bulunmadığını, bütün dinlerden insanların bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediği söyledi.

Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor, System.String[]

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Musevi halkının imhası çağrısında bulunmadığını, bütün dinlerden insanların bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediğini söyledi.


Hamaney, "İsrail devletinin imhası çağrısında bulunmak, Musevi halkının imhası için çağrıda bulunmak demek değil. "Bizim çağrımız 'Filistin halkı, Müslüman, Hristiyan veya Musevi kendi hükümetlerini seçmeli' anlamına geliyor." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:31 
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