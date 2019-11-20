Son Dakika Haberleri: Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük
Son Dakika Dünya Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük - Son Dakika Dünya

Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük

6 saat önce

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.

Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük, System.String[]

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.


Başkent Tahran'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, benzin zammı nedeniyle cuma gününden bu yana devam eden olaylarla ilgili konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CIA, İran'daki benzin zammı protestolarını canlı haritadan takip ediyor
İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu ABD'den İran'ın askeri gücüne dair rapor: Füze ve İHA'lara yatırım artacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 06:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]