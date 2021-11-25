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Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor - Son Dakika

Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor

25.11.2021 11:29

ANKARA'da, oyun oynarken kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen Ali Hamza Kaymakçı (4,5), hastanede 3 aydır kalp pompasına bağlı olarak, kalp nakli bekliyor.

ANKARA'da, oyun oynarken kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen Ali Hamza Kaymakçı (4,5), hastanede 3 aydır kalp pompasına bağlı olarak, kalp nakli bekliyor. Anne Sultan Kaymakçı, nakil olmazsa oğlunun hayatını kaybedeceğini belirterek, "3 aydır kalp pompasına bağlı yaşıyor; ama umutlar tükeniyor. Bir an evvel oğlumun kalp nakli olması gerekiyor" dedi. Ankara'da yaşayan Sultan-İsmail Kaymakçı çiftinin doğuştan kalp büyümesi olan oğulları Ali Hamza'ya 1,5 yıl önce kalp nakli yapılması kararlaştırıldı ancak uygun kalp bulunamadı. 3 ay önce evde oyun oynadığı sırada kalbi duran Ali Hamza, ailesi tarafından evlerinin yanındaki hastaneye kaldırıldı. Acil serviste 25 dakika kalp masajı yapılarak hayata yeniden döndürülen Ali Hamza, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Hamza, yoğun bakımda tedaviye alınarak kalp pompası cihazına bağlandı. Ali Hamza, 3 aydır kalp pompasına bağlı yaşayarak, kalp nakli bekliyor.

'UMUTLAR TÜKENİYOR'

Anne Sultan Kaymakçı, Ali Hamza'nın doğuştan kalp hastası olduğunu, 1,5 yıl önce kalp nakli için sıraya girdiklerini söyledi. Hep uygun kalp bulunacak ve nakil olup iyileşecek, diye beklediklerini söyleyen Kaymakçı, "Ama bir gün evde oyun oynarken aniden bayıldı, kalbi durdu. Hastaneye zor yetiştirdik. 25 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Oğlumu kaybetme korkusu ile yüzleştik. 3 aydır kalp pompasına bağlı yaşıyor; ama umutlar tükeniyor. Bir an evvel oğlumun kalp nakli olması gerekiyor" diye konuştu.

'YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLİYORUZ'

Ali Hamza'nın durumunun kritik olduğunu, nakil olmazsa hayatını kaybedeceğini belirten Kaymakçı, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Hiçbirinin hayatını kaybetmesini istemeyiz; ama maalesef yaşama veda edenler oluyor. Aileler o acıyla organ bağışında bulunamayabiliyor. Burada evladını kaybeden ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun kalbi bir başka çocukta atsın istiyorsanız bize yardım edin. Anne ve babalar başka bir cana umut olmak için çocuklarının kalbinin oğlumda atması için sesimi duysunlar. Yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Bazen yanlış bir dua mı ediyorum diye vicdan azabı çekiyorum. Çünkü bir başka anne evladını yitiriyor ve 'buna vesile mi oluyorum' diye tereddüt ediyorum. Ama ne yazık ki aileler çocuklarını kaybedebiliyor. Oğlum uzun süredir kalp pompasına bağlı. Ben de oğlumu kaybetmekten çok korkuyorum. Doktorların yapacağı başka bir şey kalmadı. Lütfen duyarlı anne ve babalar sesimi duysunlar. Oğlumun kalbi durduğu zaman ölümle korkusunu yaşadık. Bir diğer isteğim de lütfen hastaneye kan bağışında bulunsunlar. Oğluma her gün kan veriliyor, bu da bizim için çok önemli" dedi.

DR. TERZİ: MUTLAKA KALP NAKLİ OLMASI GEREKİYOR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nden Dr. Kıvanç Terzi de Ali Hamza'yı yaklaşık 3 aydır kalp pompasıyla desteklediklerini, tedavi olabilmesi için mutlaka kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Türkiye'de kalp nakliyle ilgili yeterince tecrübe bulunduğunu, kendi merkezlerinde de yapıldığını belirten Terzi, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar burada 25 çocuk hastaya kalp nakli yapıldı ancak pandemi ile beraber kalp naklinde sayılarımız düştü. Pandemi öncesi döneme göre, bu süreçte erişkin ve çocuk kalp nakilleri dörtte bir oranında azalmış. 18 yaş altı kalp nakilleri yüzde 33 oranında azaldı. Kalp naklinde diğer organlardan farklı olarak mutlaka kadavra donör gerekiyor. Canlıdan canlıya kalp nakli yapılamıyor. Bu yüzden sıkıntı içindeyiz. Amacımız bu konuda farkındalığın artması. Son dönemde kalp pompasında beklerken iki hastamızı kaybettik. Birisi 84, diğeri 45 gün cihaza bağlı kaldı. Nakil olamadıkları için hastaları kaybettik. Ancak bir ay önce bir hastamız 40 gün kalp pompasında kaldıktan sonra kalp nakli oldu ve taburcu oldu. Şimdi bize evinde videolar gönderiyor."

Aynı şeyi Ali Hamza için de umut ettiklerini belirten Dr. Terzi, "Servisimizde yatan çocuklarla aramızda kuvvetli bir bağ oluşuyor. Onları iyileştirmek için çabalıyoruz. Organ nakli hayat kurtarır. Normalde kalp pompasına bağlanan çocuklar uyutuluyor. Ama Ali Hamza güçlü bir çocuk olduğu için bu şekilde devam ediyor. Hasta olduğunun farkında, iyileşmeyi bekliyor

Biz de Ali Hamza için umutla bekliyoruz" dedi.

Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor
Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor

Hacettepe Üniversitesi, oyunlar, Ankara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor - Son Dakika


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