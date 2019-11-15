Son Dakika Haberleri: Ali Hocalı-Karataş yoluna bitümlü sıcak asfalt
Son Dakika Güncel Ali Hocalı-Karataş yoluna bitümlü sıcak asfalt - Son Dakika

Ali Hocalı-Karataş yoluna bitümlü sıcak asfalt

7 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Hocalı-Karataş yoluna bitümlü sıcak asfalt, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş yolu ile Ali Hocalı Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ağır vasıta araçların kullandığı Karataş yolu ile Ali Hocalı Mahallesi arasında kalan 4500 metre uzunluğunda 7,5 metre genişliğindeki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kaplama çalışmalarına devam ediyor.


Yolda meydana gelen çökmeleri onardıktan sonra asfaltlama çalışmalarına geçen ekipler, asfaltlama çalışmasının çok kısa bir sürede bitirilerek tekrar yolun yeni haliyle hizmete açılacağını söyledi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ali Hocalı Mahallesi, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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