Son Dakika Haberleri: Ali Hoşfikirer, Mezarı Başında Anıldı

Ali Hoşfikirer, Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Türk futbolunun "Şampiyon Ali"si Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.

Ali Hoşfikirer, Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Türk futbolunun "Şampiyon Ali"si Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.

Kabasakal Mezarlığı'nda yapılan törene Adana'daki futbol camiasının yanı sıra Hoşfikirer'in ailesi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube İkinci Başkanı Hasan Hüseyin Türk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Antrenörler Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, Adana Demirspor Kulübü altyapı sporcuları, gazeteci meslektaşları ile çok sayıda seveni katıldı.

Dualarla anılan Hoşfikirer için Adana Demirspor'un efsane isimlerinden Ali Hikmet Aydınoğlu, "Ali Hoşfikirer Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. Bir kez daha O'nu rahmetle anıyorum. Bu merasime katılan tüm sevenlerine teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Adana, Spor
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