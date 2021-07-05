Ali İhsan Kabakcı, GSB spor okulları yüzme kurslarını ziyaret etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı GSB Spor Okulları Yüzme Kurslarının start alması ile Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Geçtiğimiz aylarda İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü Kabakcı ile tanışıp kurslara katılmak isteyen Suriyeli çocuklarda GSB Spor Okulları Yüzme Kurslarına katılmanın sevincini yaşadı. 1 Temmuz itibarı ile GSB Spor Okullarının coşkulu bir şekilde başladığını ve yüzme kurslarının yoğun talep gördüğünü belirten İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Projesi kapsamında tüm çocuk ve gençlerimiz ücretsiz bir şekilde yüzme öğrenecek" dedi. - KAYSERİ