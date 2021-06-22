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Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi - Son Dakika

Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi

22.06.2021 15:35
Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri ile toplantı gerçekleştirerek pandemi süreci sonrası yasakların kalkması ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri ile toplantı gerçekleştirerek pandemi süreci sonrası yasakların kalkması ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yasakların kalkması ile birlikte faaliyete başlayacak olan Yaz Spor Okulları, Salonların açılması ve birçok konuda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 1 Temmuz sonrası yasakların kalkması ve açılma kararları ile birlikte bizde heyecan ve coşkuyla çalışmalarımızı hızlandıracağız. Pandemi sürecinde yenileme çalışmaları olan salonlarımızın çoğunu sporcularımız ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazır hale getirdik. Birim Amirlerimiz, Sportif Eğitim Uzmanlarımız, Antrenörlerimiz ve Gençlik Liderlerimiz ile sporcularımızı ve gençlerimizi Yaz Spor Okulları kapsamında tesislerimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi
Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi

Spor Okulları, Ali İhsan Su, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi - Son Dakika Spor


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