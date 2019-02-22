Ali İhsan Sofuoğlu'nun Kardeş Acısı
3 dakika önce
Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu'nun 58 yaşındaki kardeşi Zeki Sofuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu'nun 58 yaşındaki kardeşi Zeki Sofuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de yaşayan Zeki Sofuoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e getirildi. Sofuoğlu için Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Ali İhsan Sofuoğlu'nu yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Törene, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan, Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ, çok sayıda siyasi, iş adamı ve vatandaş katıldı.
Zeki Sofuoğlu, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Sofuoğlu ailesi, taziyeleri Güvenevler Mahallesinde bulunan 140 nolu taziye evinde kabul ediyor. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:41 Kaynak: İHA
Barclays Bank Yönetim Kurulu Başkanı İstifa Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor
Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi