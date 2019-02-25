Son Dakika Haberleri: Ali İhsan Varol ile "Kelime Bulmaca Oyunu" 27 Şubat'ta Aliağa'da

Ali İhsan Varol ile "Kelime Bulmaca Oyunu" 27 Şubat'ta Aliağa'da

1 saat önce

Aliağalıların yakından tanıdığı fenomen sunucu Ali İhsan Varol, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü "Kelime Bulmaca Oyunu" ile Aliağa'ya geliyor.

Ali İhsan Varol ile
Aliağalıların yakından tanıdığı fenomen sunucu Ali İhsan Varol, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü "Kelime Bulmaca Oyunu" ile Aliağa'ya geliyor.

Aliağa'da gerçekleştirdiği yarışma programları ve sempatik tavırları ile Aliağalıların gönlünde taht kuran Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aliağa'da program yapacak. Daha önce yaptığı programlar ile yoğun ilgi gören Ali İhsan Varol, 27 Şubat ve 8 Mart tarihlerinde Aliağa'da sevenleriyle buluşacak.

İlk program 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 20.30'da Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda, kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak. Aliağalı isimlerin ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınların yarışacağı yarışma izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Vatandaşlar, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan programın sınırlı sayıdaki davetiyelerini 26 Şubat Salı gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan temin edebilecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:34 Kaynak: İHA

İhsan Varol, Aliağa, Güncel
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