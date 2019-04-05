Son Dakika Haberleri: Ali İhsan Yavuz: "Tüm İstanbul'un Seçimin İptali İçin Müracaatta Bulunduğu Doğru Değil"

Ali İhsan Yavuz: "Tüm İstanbul'un Seçimin İptali İçin Müracaatta Bulunduğu Doğru Değil"

35 dakika önce

Ali İhsan Yavuz: "Tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunduğu doğru değil"İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunulduğu bilgisi doğru değil.

Ali İhsan Yavuz:
Ali İhsan Yavuz: "Tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunduğu doğru değil"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunulduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece ilçemiz, Büyükçekmece nezdinde iptal başvurusunda bulunmuştur" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz " Büyükçekmece İlçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili iptal başvurusunda bulunmuştur. Usulsüz seçmen kaydına ilişkin soruşturma yürütülüyor. Bunun üzerine gidilerek İlçe seçim kuruluna gidilmiştir. İlçe seçim kurulu reddetmiştir. Şuanda YSK ya gidilmiş değildir. Gidilip gidilmeyeceği konusunda net karar verilmemiştir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

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