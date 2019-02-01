Ali İl, Savaşçı Dizisi Kadrosunda

Poyraz Karayel, Ver Elini Aşk, Bebek Geliyorum Demez gibi önemli yapımlarda canlandırdığı iddialı karakterlerle izleyicilerin gönlünü kazanan başarılı oyuncu, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak 61. bölümü itibariyle, dizide "Murat Kopuz" karakterine hayat verecek olan Ali İl, Murat Serezli'nin canlandırdığı İbrahim Kopuz'un kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali İl'i gören dizinin fanları da oyuncuyu sosyal medya hesaplarında yorum yağmuruna tuttular.