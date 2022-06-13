Ali İsmail Korkmaz Davasında Bilirkişilik Yapan Serkan Uğurluoğlu 6 Ay Meslekten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ali İsmail Korkmaz Davasında Bilirkişilik Yapan Serkan Uğurluoğlu 6 Ay Meslekten Men Edildi

13.06.2022 15:50
Ali İsmail Korkmaz Davasında Bilirkişilik Yapan Serkan Uğurluoğlu 6 Ay Meslekten Men Edildi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinin yargılandığı davada bilirkişi sıfatıyla gerçeğe aykırı rapor sunan elektrik- elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nun altı ay meslekten menedildiğini duyurdu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz'ın faillerinin yargılandığı davada bilirkişi sıfatıyla gerçeğe aykırı rapor sunan elektrik- elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu'nun altı ay meslekten menedildiğini duyurdu.

EMO Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz'ın faillerinin yargılandığı davada, olayın gerçekleştiği sokağa ilişkin görüntü kayıtları konusunda gerçeğe aykırı bilirkişilik yaptığı için hapis cezası alan bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu'nun altı ay süreyle meslekten menedilmesine karar verdi. Onur Kurulu'nun kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylandı.

EMO Eskişehir Şubesi'nin konuyla ilgili başvurusu üzerine konu EMO Onur Kurulu gündemine taşındı. Onur Kurulu, Serkan Uğurluoğlu'nu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesi b bendinde belirtilen "Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına bilime ve tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara zarar vermek" kapsamında değerlendirerek, 6 ay süreyle meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Onur Kurulu'nun 14 Şubat 2022 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nca 13 Mayıs 2022 tarihinde onaylanarak kesinleşti.

Gezi protestoları sırasında dövülmesinin ardından hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin yargılandığı davada bilirkişi olarak görevlendirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personeli elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu, bilirkişi raporunda "kendisine verilen cihazların içerisinde olaya ait herhangi bir kayıt bulunmadığına" dair rapor düzenlemişti. Ancak daha sonra Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından yapılan incelemede Uğurluoğlu'nun kamera görüntülerini silerek gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilmiş ve hakkında Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme, 16 Mart 2021 tarihinde gerçeğe aykırı bilirkişilik suçunu sabit bularak Serkan Uğurluoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, ancak hüküm geri bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: 'Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi. Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: 'Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi. Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek Yaralı kargayı Recep Amca kurtardı Yaralı kargayı Recep Amca kurtardı
Kaynak: ANKA

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali İsmail Korkmaz Davasında Bilirkişilik Yapan Serkan Uğurluoğlu 6 Ay Meslekten Men Edildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ali İsmail Korkmaz Davasında Bilirkişilik Yapan Serkan Uğurluoğlu 6 Ay Meslekten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement